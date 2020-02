Cea mai noua metoda de escrocherie. Zeci de tarani din Vaslui, pacaliti de o gasca de “smecheri” din Bucuresti: “Au venit cu o masina, au spus ca sunt de la Enel si mi-au cerut sa le aduc o..”

Zeci de oameni din judetul Vaslui s-au revoltat dupa ce au aflat ca au fost victima unei inselatorii din partea unor indivizi care s-au dat drept agenti ENEL, ca sa faca rost de noi clienti. Veniti de la Bucuresti, au luat in vizor batrani de 75-85 ani, convingandu-i sa semneze noi contracte. Dupa ce si-au dat seama ca au fost pacaliti, au sunat la 112, insa Politia le-a reprosat ca nu trebuia sa semneze contractele.

„Sunt femeie de 70 de ani si m-am trezit escrocatã de acesti banditi. Au venit cu o masinã, mi-am notat numãrul, B-139-NEO, au spus cã sunt de la luminã, de la E-ON. Au mers la contor, dupã care mi-au cerut sã le aduc o copie la buletin. Cat am stat in casã, ei au scris pe presul de la intrare, erau foarte grãbiti. Au scris ceva pe contracte, insã au acoperit cu degetele firma pentru care fãcuserã contractele, am vãzut abia dupã aceea, ENEL. Cand m-am dus dupã ei si le-am strigat sã-mi anuleze, un tanãr mi-a scris in bãtaie de joc pe spatele contractului „Anulat”, dupã care au plecat in trombã din comunã”, spune o alta femeie de 70 de ani pentru vremeanoua.ro.

Reactia E-ON Romania, Iasi: „Avem multe reclamatii!”

“Ca urmare a solicitãrii dvs., referitoare la practici incorecte de atragere a clientilor E.ON de cãtre furnizori alternativi, E.ON Energie Romania vã pune la dispozitie urmãtoarele informatii: In ultimele luni, numeroase persoane ne-au adus la cunostintã cã au fost induse in eroare, chiar inselate, de reprezentanti ai unor companii de furnizare de electricitate si gaze naturale, in vederea incheierii unui nou contract.

Mai mult, am fost informati cã unii furnizori utilizeazã, evident in mod ilegal, insemne ale companiei noastre pe formulare sau chiar legitimatii. Abordarea la domiciliu a consumatorilor intr-un mod total netransparent, cu solicitarea documentelor de identitate si a unei facturi mai vechi, cu o argumentatie verbalã neacoperitã de contract si necesitatea unor semnãturi ale clientului pe anumite documente, fãrã a da timp pentru a fi citite si intelese, reprezintã „reteta” ce ne-a fost semnalatã de clienti din judetele: Iasi, Suceava, Botosani, Bacãu, Neamt, Alba, Sibiu, Mures, Cluj si Hunedoara.

Orice consumator are dreptul sã isi aleagã si sã schimbe furnizorul de energie (electricitate si/sau gaze naturale), prin alegerea unei oferte negociate din piata liberã, dar in acelasi timp are si dreptul de a nu fi supus unor practici inselãtoare, prin omiterea cu bunã stiintã a unor informatii importante sau prin oferirea unor informatii false. E.ON incurajeazã concurenta, dar nu si practicile neloiale sau inselãtoria.

Tocmai de aceea am luat o serie de mãsuri, pe de o parte pentru informarea consumatorilor, iar pe de altã parte impotriva celor care recurg la metode ilegale, incercand sã atragã noi clienti. Pentru a limita acest tip de comportament ilegal si imoral ii rugãm pe consumatori sã ne sesizeze practicile neconcurentiale ale furnizorilor de energie.

Toate sesizãrile primite de la clienti sunt redirectionate cãtre autoritãtile statului, iar persoanele care sunt intr-o situatie similarã sunt consiliate pentru a fi identificatã cea mai bunã solutie.

Cum procedez in calitate de client in interactiunea cu un furnizor de energie? Citesc cu atentie continutul tuturor documentelor puse la dispozitie; Nu semnez nimic dacã lipsesc informatii (preturi, termene de platã, valori taxã de reziliere etc.) sau existã campuri necompletate; Mã asigur cã am inteles conditiile contractului si cã acestea sunt in folosul meu. E.ON este furnizor de electricitate, gaze naturale si solutii energetice de 13 ani, pentru 3 milioane de romani.

Consultantii si partenerii nostri de vanzãri pot fi identificati usor pe baza legitimatiilor, vestimentatiilor si a documentelor inscriptionate cu sigla E.ON, iar clientii pot verifica identitatea acestora telefonand la: 0265 200 606”, este comunicatul oficial al E-ON Romania, filiala regionalã Iasi.

