Cea mai noua recomandare OMS, in pandemie: Minimum 150 de minute de sport pe saptamana

Toţi adulţii ar trebui să facă minimum 150 de minute de activitate fizică intensă pe săptămână, pentru bunăstarea şi sănătatea mintală în timpul pandemiei de COVID-19, a recomandat miercuri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează Reuters. Totodată, OMS recomandă în cazul copiilor şi adolescenţilor în medie o oră de exerciţii fizice zilnic şi timp limitat