Cea mai puternica racheta din lume, lansata astazi. Ce misiune are pe orbita

cea mai puternica racheta din lume google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cea mai puternica racheta din lume a fost lansata cu succes. Falcon Heavy, cea mai puternica racheta din lume, a companiei SpaceX, detinuta de miliardarul Elon Musk, lansata astazi, la ora 6.30 GMT, de la Centrul spatial Kennedy din Florida, SUA, potrivit space.com. Compania a anuntat pe platforma de micro-blogging Twitter ca are la dispozitie o fereastra de lansare de trei ore. Racheta are ca misiune sa plaseze pe orbita 24 de sateliti, inclusiv de la NASA, de la The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), The Planetary Society si mai multe universitati. Aceasta va fi prima lansare pe timp de noapte a rachetei Falcon Heavy si prima care are ca scop plasarea de sateli ...