Cea mai recenta atracție in Tokyo: toaletele publice transparente

Unul dintre cele mai populare cartiere din Tokyo a adăugat recent câteva noi atracții neobișnuite: toaletele publice transparente, scrie presa internațională. Proiectate de Shigeru Ban Architects, cele două noi seturi de toalete transaparente au fost instalate în Shibuya, centrul agitat al orașului, renumit pentru trecerea de pietoni ocupată. Deși toaletele arată riscant, acestea sunt de […]