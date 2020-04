Cea mai recenta carte a lui Kobe Bryant, bestseller New York Times

„The Wizenard Series: Season One”, semnată de Kobe Bryant şi lansată de Granity Studios, companie care a aparţinut fostului baschetbalist decedat pe 26 ianuarie 2020, va debuta pe primul loc în lista New York Times a bestseller-urilor pentru adolescenţi ce va fi publicată pe 19 aprilie, conform News.ro.

Volumul a ajuns deja pe primul loc în lista Amazon a celor mai bine vândute cârţi despre baschet pentru copii.

„Season One”, cel mai recent volum din seria „Wizenard” a lui Bryant, care urmăreşte evoluţia unui tânăr baschetbalist ce are de înfruntat diverse încercări, a fost lansat săptămâna trecută.

Compania lui Bryant îl descrie ca „o poveste despre efort şi sacrificiu, revelaţii supranaturale, şi dedicare supremă pentru joc”, citează The Hollywood Reporter.

Kobe Bryant a creat seria şi a conceput poveştile.

Şi celelalte cărţi apărute sub semnătura lui au cunoscut o creştere a vânzărilor după moartea fostului baschetbalist în accidentul de elicopter în care, între alţii, şi-a pierdut viaţa şi una dintre fiicele lui.

Au ajuns în lista bestseller-urilor „Epoca: The Tree of Ecrof”, „Legacy and the Queen” şi „The Wizenard: Training Camp”.

„The Mamba Mentality: How I Play” (2018) a fost, de asemenea, bestseller al Amazon, menţinându-se în listă şi anul acesta.

Activitatea Granity a continuat după moartea lui Bryant, inclusiv colaborarea cu ESPN. Compania a transmis că îşi va continua misiunea „folosind educaţia creativă pentru a inspira oamenii să fie cea mai bună versiune a lor”.

Kobe Bryant (1978 - 2020) a câştigat cinci titluri NBA cu Los Angeles Lakers. El s-a retras în 2016 şi s-a dedicat Granity şi pasiunii pentru poveşti. În 2018, a primit şi un trofeu Oscar, pentru scurtmetrajul „Dear Basketball”. Bryant va fi inclus anul acesta în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.