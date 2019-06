Cea mai sexy doctorita din lume, Nang Mwe San a ramas fara licenta de medic din pricina unor fotografii sexy - FOTO

DOCTORITA SEXY google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nang Mwe San ii acuza pe sexism pe cei care i-au retras licenta. Cea mai sexy doctorita din lume, Nang Mwe San (28 de ani), din Birmania, a ramas fara licenta de medic din pricina unor fotografii sexy. S-a dat ALARMA intre medicii din Iasi! Fructele baga in spital zeci de ieseni! Unii pacienti au fost la un pas de moarte „Am fost socata si foarte trista sa primesc aceasta veste. Am muncit enorm ca sa devin doctor. M-am imbracat sexy cand am tratat pacientii? Niciodata! (...) Orice s-ar intampla, nu voi renunta nici la cariera de model”, a declarat Nang Mwe San, potrivit Channe New Asia. Tanara este decisa sa lupte si sa isi recupereze licenta. Ea va depune contestatie impotriva Consi ...