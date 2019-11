Cea mai trista veste primita de Rona Hartner, dupa diagnosticul crunt. ”Aveam senzatia ca nu o sa mai pot vorbi niciodata!”

rona hartner

Rona Hartner a dus o lupta nemiloasa cu cancerul de colon, insa din fericire artista a reusit sa invinga boala. Insa, acum povesteste ca a fost la un pas sa-si piarda vocea dupa ce cancerul i s-a declansat: ”Aveam senzatia ca nu am sa mai pot vorbi niciodata”. Vedeta a trecut prin clipe cumplite si spune ca acesta a fost cu siguranta cel mai greu moment din viata ei dintre toate experientele traite.

Rona Hartner, in varsta de 46 de ani este actrita, cantareata, compozitoare si textiera de origine germanta, a ales sa se stabileasca in Franta in urma cu ceva ani. Tot acolo, artista s-a luptat cu o temuta maladie, iar in luna februarie a acestui an interpreta a fost diagnosticata cu cancer la colon. Solista a fost supusa mai multor operatii pentru extirparea tumorii, atat in Romania, cat si in Franta.

”Am preferat sa fac chimioterapia in Franta, a fost un chin, dar sunt bucuroasa ca am putut depasi momentele grele si acum chiar sunt bine. Ii multumesc lui Dumnezeu ca mi-a dat forta sa fac acele 12 sedinte dureroase si sa fiu din nou pe picioarele mele. Este un miracol, dar pe de alta parte si un cadou pe care mi l-a dat cel de sus, sa traiesc si sa vad viata cu alti ochi”, a povestit Rona.

De asemenea, ea a fost nevoita sa se supuna mai multor sedinte de chimioterapie pentru a inlatura riscul unei posibile recidive. Insa, Rona Hartner povesteste ca a trecut printr-un cosmar la primele sedinte de chimioterapie, deoarece vocea ei a avut enorm de mult de suferit.

”Primele sedinte de chimioterapie au fost groaznice, nu puteam sa mananc nimic, luam o fructa, faceam afta in cerul gurii, incercam sa ingerez un pic de legume, era si mai rau, aveam stari de voma, dureri de cap, nu ma mai puteam tine pe picioare. Nici nu vreau sa imi amintesc cum incercam sa supravietuiesc, sa raman in viata, fiindca am oameni care ma iubesc langa mine, si chiar merit o sansa”, a spus vedeta.

