Cea mai veche inregistrare live a trupei U2, din urma cu patru decenii 

Cea mai veche inregistrare live a trupei U2 dateaza din urma cu patru decenii si a fost gasita de un site dedicat grupului, scrie Billboard. Site-ul atu2.com a descoperit ceea ce este considerata cea mai veche inregistrare a unui show al trupei irlandeze U2, datand din 11 august 1979. Concertul a avut loc in Dublin, in localul Dandelion Market, inchis in urma cu multi ani. Ce trupe romanesti canta in deschiderea concertului The Cure Trupa a sustinut show-ul cu sase saptamani inainte de a lansa primul EP, „Three". A cantat, intre altele, piesa „Out of Control", un cover „Black Dog" (Led Zeppelin) si doua piese care nu au fost inregistrate vreodata: „Concentration Cramp&quo ...