Cea mai veche inregistrare live a trupei U2, din urma cu patru decenii - AUDIO

Cea mai veche înregistrare live a trupei U2 datează din urmă cu patru decenii şi a fost găsită de un site dedicat grupului, scrie Billboard. Site-ul atu2.com a descoperit ceea ce este considerată cea mai veche înregistrare a unui show al trupei irlandeze U2, datând din 11 august 1979. Concertul a avut loc în Dublin, în localul Dandelion Market, închis în urmă cu mulţi ani. Trupa a susţinut show-ul cu şase săptămâni înainte de a lansa primul EP, „Three". A cântat, între altele, piesa „Out of Control", un cover „Black Dog" (Led Zeppelin) şi două piese care nu au fost înregistrate vreodată: „Concentration Cramp" şi „In Your Hand". Potrivit televiziunii publice irlandeze, RTÉ, înregistrarea precede o transmisiune realizată de la Cork Opera House, din 22 octombrie 1979. Concertul de la Dandelion a fost înregistrat de Peter McCluskey, fost proprietar al unei case de discuri, în timpul rezidenţei de zece show-uri a trupei, din mai până în decembrie 1979. Trupa lui McCluskey, The Strougers, a cântat şi ea în aceeaşi zi. El a declarat pentru ATU2 că Bono era „foarte emoţionat" înainte de ora 15.00, când începea show-ul. „Aveam un casetofon şi l-am luat într-o seară pentru a înregistra cântarea. Dar, din păcate, în entuziasmul meu, am reuşit să apăs «play», şi nu «record», aşa că nu s-a înregistrat nimic", a povestit el. Ziua următoare, McCluskey a reuşit şi a înregistrat setul de 15 piese. În 2011, el a lansat lansat pe YouTube o versiune „Out of Control". Trupa irlandeză U2, înfiinţată în 1976 la Dublin, este f ...