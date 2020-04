Cealalta fața a pandemiei: Cu depozitele Europei pline, zeci de tancuri petroliere așteapta in rada porturilor

Zeci de tancuri petroliere umplute cu combustibili (benzine și cherosen), sunt ancorate în apropiere de marile hub-uri pentru depozitarea produselor petroliere din Europa, neputând să descarce din cauză că facilităţile terestre de depozitare sunt la capacitate maximă, pe fondul prăbuşirii cererii ca urmare a crizei coronavirusului, transmite Reuters, preluat de Adevărul. Conform calculelor Reuters, o The post Cealaltă față a pandemiei: Cu depozitele Europei pline, zeci de tancuri petroliere așteaptă în rada porturilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.