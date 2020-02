Ceapa rosie. Efectul neasteptat pe care il are asupra organismului cand o consumi

Ceapa rosie este cea mai bogata in vitaminele A, B si C, saruri minerale precum: fosfor, natriu, calciu, magneziu, zinc si fier, acid folic si biotina, substante cu caracter antibiotic si diuretic, informeaza Agerpres.ro.



Proprietatile sale se pastreaza intacte daca se consuma in stare cruda. Ceapa este caracterizata de continutul ei bogat in tiosulfinate, sulfuri, sulfoxide si alti compusi odoriferi. Cistein-sulfoxizii sunt principalii responsabili pentru aroma cepei si producerea de compusi care duc la airitarea si lacrimarea ochilor. Tiosulfinatele au proprietati antimicrobiene.



Ceapa rosie este considerata a fi un adevarat dezinfectat natural. Ea poate fi utilizata cu succes impotriva gripei, dizenteriei, racelii si altor tipuri de infectii, datorita continutul sau bogat in sulfat. Trebuie doar ca in perioada de boala sa consumam cel putin 30 de g din aceasta leguma.

