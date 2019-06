Ceasca de sanatate: Care sunt beneficiile turmericului pentru sanatate

Turmeric google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Datorita numeroaselor sale proprietati terapeutice, turmericul a fost folosit multa vreme in medicina ayurvedica (medicina traditionala indiana), dar si in medicina chineza traditionala. Numeroase studii scot la iveala beneficiile turmericului : *Acest condiment ajuta la imbunatatirea memoriei. Cateva studii care au fost realizate pe populatiile din Asia au demonstrat faptul ca persoanele care au consumat mai mult curry au obtinut rezultate mai bune la testele de evaluare cognitiva , in comparatie cu cele care nu au consumat acest condiment. De asemenea, cercetatorii apreciaza ca efectele antiinflamatorii ale curcuminului pot sa protejeze creierul impotriva bolilor degenerative si pot preveni ap ...