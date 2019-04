Ceasca de sanatate: Cicoarea este un substitut sanatos al cafelei, un remediu pentru problemele biliare si pentru curele de slabire

Cicoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Cercetarile mai recente mentioneaza ca radacina de cicoare contine si insulina, fiind o speranta de viata pentru diabetici. Cafeaua de cicoare, preparata din radacina plantei, nu prezinta riscul dependentei. Mai mult, cafeluta de cicoare calmeaza durerile abdominale si nu creeaza insomnii. Totodata, acest sortiment de cafea revigoreaza memoria, ajuta in cazul activitatilor intelectuale intense, combatand oboseala. In astfel de situatii, se recomanda un consum zilnic de doua cani. Acest sortiment de cafea se poate prepara in casa prin macinarea radacinii de cicoare prin rasnita de cafea sau se poate procura de la magazinele cu produse naturiste", sustine intr-un studiu Eugen Giurgiu, doctor in bioch ...