Ceasca de sanatate : Cicoarea trateaza numeroase boli si protejeaza longevitatea sanatoasa

Cicoarea, o planta cu premarcabile puteri tamaduitoare , are efecte curative recunoscute din Antichitate. Planta este un inlocuitor apreciat al cafelei si un medicament de calitate pe care-l procuram din natura. In traditia populara, cicoarea este numita cea mai "puternica" planta, deoarece infloreste pana toamna tarziu. Concluziile specialistilor Recomandarile terapeutice pentru folosirea acestei plante sunt numeroase, dar specialistii apreciaza ca efectele sale protectoare asupra ficatului si bilei sunt cele mai importante. Testele de laborator, efectuate in diverse tari, au scos in evidenta un lucru imbucurator: cicoarea este una dintre cele mai generoase surse de vitamine (A, B, C, E si ...