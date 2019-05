Ceasca de sanatate: Macrisul, o planta cu numeroase proprietati curative, este un tonic al sistemului imunitar

Macris google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Macrisul, o planta medicinala raspandita mai ales in zonele cu clima temperata, aduce numeroase beneficii sanatatii noastre. Fiind originara din Europa, planta aceasta cunoscuta si sub denumirea de voinicica, are un accentuat gust acrisor. Radacinile plantei se recolteaza mai ales toamna, si ele pot fi valorificate in prepararea mai multor remedii. Despre frunzele de macris specialistii mentioneaza ca sunt bogate in numerosi constituenti : clorofila, fosfati, acid ascorbic, acid tartric, vitamine (in special Vitamina C),minerale, precum fosfor, calciu, fier, magneziu, potasiu. Datorita acestor substante, macrisul se foloseste la tratarea bolilor de ficat, regenerand ce ...