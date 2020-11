Ceata pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta

Ceață pe Autostrada Soarelui.

Recomandările InfoTrafic.

„Pe timp de ceaţă, recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din față şi să folosească corespunzător luminile. Trebuie sa atragem atentia si pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor care trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic.



Când este semnalată ceață, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, în ceea ce priveşte autostrăzile trebuie respectate şi alte reguli specifice:

- nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă!

- în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!”, transmite InfoTrafic.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate evenimente rutiere care să impună oprirea circulaţiei pe drumurile naţionale sau pe autostrăzi.Este semnalată ceață pe mai multe artere rutiere din județele Dolj (DN 56 Craiova – Calafat, DN 55A Calafat – Bechet – Corabia), Mehedinți (DN6 Drobeta-Turnu Severin-Craiova), Satu Mare (DN19 Satu Mare-Carei, DN 1F Satu Mare-Zalău), Mureș (DN15 Reghin-Turda), Harghita (DN 12 Miercurea-Ciuc – Toplița, DN 13B Gheorgheni-Praid) și Sibiu (DN1 Sibiu-Miercurea Sibiului), vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.De asemenea, ceață este și pe autostrada A2 București-Constanța, între kilometrii 105 – 155 (între localitățile Drajna și Fetești) –pe alocuri, vizibilititatea este sub 50 de metri, dar și pe tronsonul Ungheni - Chețani al autostrăzii A3 Turda-Borș, unde vizibilitatea scade sub 100 de metri.În ceea ce privește fluența traficului, se circulă în condiții de aglomerație pe sensul de intrare în Capitală al DN4, în zona localității Popești-Leordeni, dar și pe Centura Capitalei, în zona localităților Mogoșoaia, Bragadiru și Domnești.De la începutul acestei săptămâni s-au instituit restricții de viteză la tranzitarea Podului Sulimanu de pe autostrada A2 București-Constanța, sensul către Capitală, la kilometrul 51+035 de metri, între localitățile Sărulești și Nicolae Bălcescu, județul Călărași, cu limitare de viteză de la 100 km/h până la 60 de km/h, întrucât grinda de rezistență a dispozitivului de acoperire a rostului de dilatație a suferit degradări majore. În plus, în această zonă au loc lucrări la carosabil, restricțiile de circulație fiind aplicate pe a doua bandă. Traficul se desfășoară pe banda de urgență și pe prima bandă.