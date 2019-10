CEC Bank are un nou șef

Bogdan Constantin Neacşu urmează să ocupe funcţia de director general şi preşedinte al Comitetului de Direcţie al CEC Bank, a anunţat banca, joi, într-un comunicat de presă.

Potrivit anunţului, în urma finalizării procesului de nominalizare de către Adunarea Generală a Acţionarilor CEC Bank SA şi a aprobării de către Banca Naţională a României, proces demarat în luna iulie a anului curent, componenţa echipei de conducere a băncii este următoarea: Bogdan Constantin Neacşu - director general - preşedinte al Comitetului de Direcţie; Mihaela Lucica Popa - director - prim-vicepreşedinte al Comitetului de Direcţie; Mirela Iovu - director - vicepreşedinte al Comitetului de Direcţie.

"Sunt profund onorat de încrederea cu care am fost investit de Acţionarul Băncii şi sunt convins că, în acest an cu semnificaţii istorice, vom reuşi să continuăm povestea scrisă cu succes pe parcursul a 155 de ani. Suntem cea mai mare bancă românească cu capital integral de stat, cu cea mai extinsă reţea teritorială, iar rolul nostru trebuie să transceadă acum spre cel de prim susţinător al economiei româneşti. Vom continua să susţinem cu precădere IMM-urile şi agricultura, acordând o atenţie deosebită şi relaţiei cu populaţia României', a declarat Bogdan Constantin Neacşu.



În luna august a acestui an, Laurenţiu Mitrache a plecat de la conducerea CEC Bank din motive personale, iar atribuţiile sale au fost preluate de către Bogdan Constantin Neacşu, au declarat la acea dată pentru AGERPRES, reprezentanţii băncii.



"CEC Bank confirmă încetarea mandatului domnului Laurenţiu Gabriel Mitrache, director general - preşedinte al Comitetului de Direcţie al Băncii. Încetarea mandatului va fi efectivă din data de 12 august 2019, are la bază motive personale şi survine ca urmare a solicitării domnului Mitrache. Atribuţiile vor fi preluate de către domnul Bogdan Constantin Neacşu, în prezent director - prim-vicepreşedinte al Comitetului de Direcţie al Băncii, după finalizarea demersurilor de autorizare la Banca Naţională a României",afirmau sursele citate