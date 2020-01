CEDO a condamnat Romania pentru incalcarea dreptului la libera exprimare

O persoană care a manifestat împotriva decidenţilor politici în cadrul unui miting nu poate fi sancţionată de către jandarmi pentru că ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică prin invocarea de sloganuri împotriva puterii politice, a decis Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Chitic c. României. Ca urmare, România se face vinovată de încălcarea art. 10 al Convenţiei europene a drepturilor omului, privind libertatea de exprimare, iar reclamantul va primit de la statul român suma de 5.000 de euro cu titlu de daune morale. Chitic Mircea fusese sancţionat pentru tulburarea ordinii publice pentru că s-a alăturat unui miting antiguvernamental în data de 15 ianuarie 2012, strigând în timpul nopţii, la o oră când oamenii dormeau, sloganuri împotriva regimului politic. El a fost amendat de jandarmi. A contestat hotărârea şi judecătorii au înlocuit amenda cu avertisment. Nemulţumit, el a contestat mai departe hotărârea la Curtea de la Strasbourg. Judecătorii europeni au constatat că acţiunile domnului Chitic sunt o formă de manifestare a opiniilor sale politice. Nu a existat vreo dovadă că ceea ce scanda reclamantul era jignitor, că viza viaţa privată, onorarea sau reputaţia unei persoane, ori că a incitat la violenţă sau agresiuni gratuite împotriva unor anumiţi indivizi. Prin sloganurile sale, reclamantul a susţinut criticile împotriva celor aflaţi la putere. Or, politicienii trebuie să aibă un grad mai mare de toleranţă la criticile care îi vizează pe ei decât persoanele fizice obişnuite. Mai mult, zgomotul făcut de domnul Chitac a fost acoperit de zgomotul făcut de ceilalţi participanţi la demonstraţie şi nu există vreo dovadă că cei din zona au fost deranjaţi de acţiunile reclamantului, rezumă cauza Asociaţia VeDem Just într-o postare publicată vineri pe contul său de Facebook. Hotărârea CEDO, care este definitivă, a fost adoptată la 17 decembrie 2019 şi notificată în scris la 14 ianuarie 2020, conform textului publicat pe site-ul Curţii. Iulia Motoc, judecătorul României la CEDO, a fost membru în completul de judecată pentru această cauză.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Daniela Juncu)