Cehia anunța relaxarea restricțiilor, dar va ține granițele inchise pentru un an

Președintele Cehiei, Milos Zeman, a declarat că granița țării ar trebui să rămână închisă pentru un an pentru a preveni un val al cazurilor de coronavirus. Declarația liderului a fost făcut în contextul în care Cehia a început luni prima etapă a relaxării carantinei impusă în lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Piețele fermierilor, reprezentanțele auto