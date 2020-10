Cehia doreste repatrierea medicilor din strainatate, pe fondul exploziei de cazuri de COVID-19

Ministrul Sanatatii din Republica Ceha a sustinut vineri, 16 octombrie, un apel prin care medicii cehi care lucreaza in strainatate sunt indemnati sa se intoarca in tara lor natala si sa isi ajute colegii de breasla din spitalele nationale, in contextul in care acest stat raporteaza cifre record in privinta cazurilor zilnice de infectare cu noul coronavirus, informeaza DPA.