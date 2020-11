Cehia intra in stare de urgența pana la Craciun

Starea de urgenţă declarată în Republica Cehă din cauza pandemiei de coronavirus ar putea dura până la Crăciun, a avertizat duminică ministrul de interne Jan Hamacek, citat de Agepres. Revenirea la normalitate nu este o chestiune de zile, ci mai degrabă de săptămâni şi luni, dacă ne referim la timpul necesar pentru ca numărul de […] The post Cehia intră în stare de urgență până la Craciun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.