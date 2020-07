Primul ministru ceh Andrej Babis a exclus o nouă izolare a ţării, în pofida creşterii numărului cazurilor de infectare cu coronavirus, într-un interviu publicat sâmbătă și citat de Agerpres. Înainte de toate, trebuie să facem apel la simţul de responsabilitate al oamenilor”, a spus Babis pentru ediţia online a ziarului Pravo, citat de dpa. „În […] The post Cehia: petrecere techno cu 2.000 de participanți. Premierul exclude ideea unor noi restricții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.