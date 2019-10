Cei 39 de cetateni chinezi descoperiti in camionul din Essex erau deja morti cand au intrat in Belgia

Cei 39 de oameni gasiti in in containerul frigorific al unui camion condus de un tanar din Irlanda de Nord, au murit cu cel putin 10 ore inainte de a ajunge in Marea Britanie, spun oficialii belgieni.

Containerul frigorific pe care il transporta camionul a trecut prin Zeebrugge marti dupa-amiaza si a ajuns in Marea Britanie dupa ce a fost transportat cu feribotul, scrie The Guardian.

Pe masura ce ancheta continua, politia a confirmat ca cei 39 de oameni gasiti morti in container sunt cetateni chinezi. De asemenea, autoritatile au transmis ca soferul camionului, Mo Robinson, 25 de ani, din Portadown, County Armagh, Irlanda de Nord, va ramane in continuare in arest, pentru a fi interogat.

In ancheta sunt implicate si autoritatile din Irlanda, Belgia si China. Compania irlandeza care detinea camionul a transmis ca va coopera cu polita si insista ca nu are nicio legatura cu soferul arestat sub acuzatia de crima.

In acest moment exista mai multe ipoteze in legatura cu acest caz. Surse au declarat pentru Daily Telegraph ca detectivii s-au concentrau pe trei membri ai unui grup infractional cu sediul in Irlanda de Nord, dar sunt indicii ca ar fi vorba despre o retea de trafic mult mai extinsa.

Anchetatorii beligeni au precizat ca nu este clar cand victimele au fost urcate in container si ce s-a intamplat exact in Belgia.

Directorul portului Zeebrugge, Joachim Coens, sustine ca este improbabil ca urcarea chienzilor in container sa se fi facut in port.

„Un container frigorific este complet sigilat in zona portului. In timpul controlului, segiliul este verificat, ca si numarul de inmatriculare. Soferul este filmat de camere”, a spus Coens pentru postul belgian VRT.

Primarul din Bruges, Dirk De Fauw, a spus ca tirurile sunt filmate pana la urcarea pe feribot.

„Este o posibilitatea foarte redusa sa rupi sigiliul, sa urci 39 de oameni si sa aplici un nou sigiliu fara sa fii vazut”, a spus De Fauw.

Toate aceste detalii au ridicat autoritatilor intrebari suplimentare despre momentul si locul in care victimele au fost blocate in interiorul containerului si de catre cine.

Containerul a ajuns in portul belgian Zeebrugge marti, la 14.49 si a plecat in aceeasi zi, ajungand in portul Purfleet din Essex miercuri dimineata, la ora 1. Cadavrele au fost descoperite 40 de minute mai tarziu, potrivit procurorilor belgieni.

