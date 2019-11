Cei care nu si-au facut datoria trebuie demisi:Ludovic Orban critica autoritatile care au intervenit pentru salvarea oilor din nava scufundata

Premierul Ludovic Orban, a criticat, după ședința de Guvern, autoritățile care au intervenit în cazul navei scufundate duminică, în Portul Midia. Orban a spus că cei care nu și-au făcut datoria trebuie să fie demiși. Premierul s-a referit la prefectul Constanței, șeful ISU Constanța și șeful Direcției Sanitar Veterinare. Totodată, Ludovic Orban a declarat că trebuie analizată legalitatea tuturor acțiunilor care au avut loc la navă.





"Desi ministrii si institutiile cu atributii au dat dispozitii necesare, reactia reprezentantilor din teritoriu a fost o reactie care mi-a aratat paralizia si delasarea, incapacitatea de a face fata unei situatii care necesita o interventie foarte bine pusa la punct. Nu vreau sa traaca acest eveniment fara ca cei vinovati sa fie demisi din functie. Ii cer ministrului de Interne sa efectueze o analiza a activitatii prefectului, a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Ministrul Transporturilor, sunt reponsabili acolo care nu si-au facut datoria si care trebuie demisi.



Fostul presedinte ANSVSA au torpilat intervetia si masurile care trebuiau luate. Este inadmisibil ca medic din ONG-uri sa se implice in salvarea oilor, iar DSV sa nu aiba capacitatea sa asigure o permanenta in schimburi a unor medici. Ii voi cere domnului presedinte ANSVSA sa faca rapid o ancheta si sa demita conducerea DSV si sa verifice cu mare atentie legalitatea tututor operatiunilor care s-au desfasurat acolo", a declarat Orban, în deschiderea şedinţei de Guvern.



