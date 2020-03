Cei care vor sa iasa pe timpul noptii au nevoie de o declaratie pe proprie raspundere, iar pentru mersul la serviciu - o adeverinta. Cum arata formularele

Cei care se deplaseaza intre orele 22:00 si 6:00 vor trebui sa completeze, incepand de luni seara, in conformitate cu ordonanta militara emisa de MAI, o declaratie pe proprie raspundere in care sa precizeze motivul deplasarii, iar in cazurile speciale, si traseul acesteia. In cazul celor care merg la serviciu, este necesara o adeverinta permanenta din partea angajatorului care sa ateste ca prezenta la locul de munca este esentiala pentru activitatea organizatiei si nu poate fi organizata sub ...