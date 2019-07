Cei de la Elie Wiesel ironizeaza conducerea Antipa si sunt contrariati de ministrul Breaz

Alexandru Florian (foto), directorul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", a vorbit luni pentru News.ro despre situatia in care se gaseste proiectul Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania (MNIEHR), despre declaratiile contradictorii facute de ministrul Culturii si Identitatii Nationale in urma cu o saptamana si a precizat ca in acest caz, vor mai trece 4 - 5 ani pana la finalizarea lui.