Cei doi locuitori ai unui sat din Italia poarta masca: „E o chestiune de principiu”

Giovanni Carilli şi Giampiero Nobili sunt singurii locuitori din Nortosce, un sat izolat din centrul Italiei, însă ei insistă să poarte măşti în aer liber din respect reciproc, relatează CNN, citat de G4Media. În Italia, măştile sunt obligatorii în spaţii publice închise şi deschise, iar această regulă este respectată şi în Nortosce, deşi cei doi […]