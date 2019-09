Cei doi suspecti de santaj raman dupa gratii

gratii detinuti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei doi indivizi suspectati ca ar fi agresat si santajat o tanara raman dupa gratii. Astfel, magistratii au respins contestatii formulate de cei doi in ceea ce priveste arestarea preventiva dispusa in cazul lor. "Instanta respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de inculpatul Moisa Ionel Robert si inculpata Turca Elena Cozmina, in prezent arestati preventiv, impotriva incheierii de sedinta din data de 20 septembrie 2019 a Judecatoriei Iasi, incheiere pe care o mentine. Obliga fiecare contestator sa plateasca statului cate 200 de lei cheltuieli judiciare. Definitiva", au precizat judecatorii din cadrul Tribunalului Iasi. Ionel Robert Moisa si Elena Cozmina Turca, au fost arestati la fi ...