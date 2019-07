Cei mai bogati oameni din istorie. Jeff Bezos nu intra in top 10

Jeff Bezos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jeff Bezos, fondatorul Amazon, este cel mai bogat om din lume, dar averea sa de peste 130 de miliarde de dolari nu este indeajuns pentru a-l clasa in top zece al celor mai bogate persoane din istorie. Cel mai bogat om din istorie este Mansa Musa, un imparat african din secolul XIV ce a condus Imperiul Mali. Bogatia lui a fost atat de mare, incat este considerata „de nedescris”. Este imposibil sa ne dam seama cat de bogat si de puternic a fost cu adevarat imparatul Musa, spun istoricii. Totusi, site-ul Celebrity Net Worth ii estima averea la echivalentul la circa 400 de miliarde de dolari (ceea ce nu l-ar face cel mai bogat om din istorie). Pe locul doi in clasamentul bogatilor este Augustus C ...