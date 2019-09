Cei mai importanti specialisti din domeniul chirurgiei cardiovasculare sunt de maine la Bucuresti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Evenimentul anului in chirurgia cardiaca de top incepe maine, la Bucuresti! Cei mai importanti specialisti din Statele Unite ale Americii, Europa si Romania se reunesc la Congresul East Meets West 2019, care are loc in perioada 26-28 septembrie, la Hotelul Marriott din Bucuresti. In conditiile in care bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de deces in Romania, iar instruirea medicilor romani in folosirea celor mai noi proceduri medicale din domeniul cardiologiei si chirurgiei cardiovasculare este obligatorie pentru salvarea cat mai multor vieti, congresul se axeaza pe trecerea in revista a celor mai noi tehnici minim invazive din domeniu: operatii valvulare endoscopice si robotice, implantare de valve tran ...