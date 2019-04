Cei mai multi romani vor petrece acasa minivacanta de Paste si 1 Mai (sondaj)

Majoritatea românilor (84%) a decis să-şi petreacă acasă sărbătoarea de Paşte, în timp ce trei sferturi dintre aceştia vor alege să stea tot acasă de 1 Mai, relevă un sondaj de specialitate, publicat luni de o instituţie financiară nebancară, relatează agerpres.

Astfel, conform cercetării Provident Financial România, comparativ cu anul trecut, numărul celor care preferă să petreacă 1 Mai acasă a crescut cu peste 20 de puncte procentuale.

În urma chestionării a rezultat faptul că aproape un sfert dintre români au redus bugetul cheltuit cu ocazia Sărbătorilor Pascale, dar jumătate au declarat că vor cheltui aceeaşi sumă ca anul trecut.



Unul dintre motivele pentru care 40% dintre români au ales să stea acasă de sărbători, în acest an, este legat de preţurile mai mari la cazare faţă de cele înregistrate în 2018.



Pe de altă parte, aceştia menţionează că masa de Paşte va fi plină de bunătăţi, iar cozonacul, vinul şi prăjiturile nu vor lipsi din meniu, la fel ca şi drobul sau carnea de miel.



În acelaşi timp, unii dintre cei chestionaţi au afirmat că preferă să pună pe masa de Paşte şi carne de porc, de vită sau curcan, 17% dintre ei urmând chiar să înlocuiască vinul cu şampania.



În ceea ce priveşte bugetul alocat pentru bunătăţile de Paşte, circa 44% dintre români spun că acesta este de sub 500 de lei, şi doar 14% au un buget care depăşeşte 1.000 de lei.



De asemenea, două treimi (66%) dintre români au spus că vor cheltui între 100 şi 500 de lei, cu ocazia sărbătorilor pascale, în timp ce puţin peste 13% vor aloca sub 100 de lei şi doar 3% plănuiesc să cheltuiască peste 1.000 de lei pentru asta.



Potrivit studiului, 35% dintre români nu cumpără de obicei cadouri de Paşte sau au renunţat să mai facă asta, însă cei care totuşi au pus bani deoparte pentru asta, îşi îndreaptă atenţia mai mult spre familie (28,34%) sau copii (14,74%).



În plus, aproape 37% dintre români sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de promoţiile de Paşte şi doar puţin peste 15% nu sunt deloc mulţumiţi de ofertele comercianţilor. În viziunea a 60% dintre respondenţi, ca să conteze, o reducere trebuie să fie de peste 30%, iar peste 66% dintre români sunt atraşi de reducerile şi promoţiile la alimente, urmate de cele la excursii în ţară.



Sondajul Provident Financial România a fost realizat în perioada 28 martie - 9 aprilie pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 1.588 de respondenţi.



Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), unul dintre cei mai importanţi furnizori de credite la domiciliu din Europa.



Grupul are 2,4 milioane de clienţi în nouă ţări din Europa, precum şi în Mexic şi Australia. Din anul 2006, Provident a investit în România peste 300 de milioane de euro şi a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 100 de milioane de euro. Cu peste 2.300 de angajaţi, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România.