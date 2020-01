Cel de-al doilea pacient ars la Spitalul Floreasca a depus reclamație la Poliție. In momentul incidentului era operat de medicul Mircea Beuran

Polițiștii au făcut primele verificări în cazul celui de-al doilea pacient care a luat foc în timpul unei intervenții chirurgicale la Spitalul Floreasca. Este vorba de un bărbat în vârstă de 67 de ani care, în luna martie 2019, a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o formațiune tumorală pectorală stânga. Primele cercetări ale polițiștilor The post Cel de-al doilea pacient ars la Spitalul Floreasca a depus reclamație la Poliție. În momentul incidentului era operat de medicul Mircea Beuran appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.