Cel dintai PAZNIC al insulei Belina a divulgat tot ce știa despre secretele locului - Ce detalii a oferit judecatorului in dosarul de corupție

Tribunalul București a reluat, marți, audierile în dosarul de mare corupție al fostului vicepremier al României, Sevil Shaidehh, privind trecerea prin ordonanță a Guvernului a insulei Belina de la Apele Române la Consiliul Județean Teleorman.

La instanță au fost chemați să povestească despre ce se petrecea pe insula Belina mai mulți actuali și foști paznici, mai precis angajați ai firmei Europrotect, cea contractată să asigure zona.

Astfel, a vorbit marți la instanță primul om care a făcut pază pe insula Belina, și a relatat cu lux de amănunte totate cele ce se petreceau acolo.

Ion Vărzaru a explicat judecătorului că este angajat din 2012 la firma Europrotect și că anterior ar fi fost angajat și de firma Tel Drum.

„ Am fost angajat și la tel drum. Tot pază făceam. În 2013 am fost preluat de Europrotect. Și la Tel Drum și la Europrotect am muncit doar la baltă. Și acum tot acolo sunt.

Eu am fost primul angajat acolo pe baltă. Primul care am stat și am asigurat pază. Erau porțiuni din balta din Brațul Pavel care erau închiriate pentru exploatare piscicolă.”, a povestit bărbatul la începutul declarației sale.

„Îmi amintesc că la început nu era nicio construcție cu excepția unor barăci tip vagon folosite de pescari. Când contractul a fost preluat de la Tel Drum au fost aduse două barăci tip vagon și amplasate la intrarea pe baltă. Apoi s-au făcut niște construcții din material ușor gen PFL, pentru pază”, a mai explicat acesta.

Mărturii despre cabană

„S-a mai făcut una în 2013, ceva mai mare. Cu etaj. Era din lemn. Ea trebuia să fie un garaj. Pe parcurs s-a mai făcut un etaj. A fost terminată în 2014”, a spus Vărzaru.

„Ce funcție avea??”, a fost curios magistratul, căruia martorul i-a răspuns: „La început au fost garaje. Apoi s-au făcut ceva camere deasupra și apoi o sală jos. Nu am intrat acolo pentru că nu aveam acces. Am auzit ca s-a luat niște mobila de acolo dar în săptămână aceea eu am fost liber. Nu am văzut acest lucru”.

Bariere montate după trecerea la CJ Teleorman

Un alt martor esențial, angajat al Apele Teleorman a povestit judecătorilor despre cum știa locul, respectiv insula Belina și Brațul Pavel.

Detaliul esențial oferit de acest martor a fost amintirea faptului că înainte ca regiunea să treacă la CJ Teleorman nu era încadrată de bariere, așa cum a văzut după acest moment esențial.

„Eu lucrez la Apele Române din 1999 în Teleorman. Inițial am fost muncitor necalificat. Apoi am fost angajat pe post de agent de teren.

Până să se preia imobilele eu verificam astfel încât alte societăți ce nu aveau încheiat un contract de exploatare să nu exploateze balastru din acea zonă”, a început martorul.

„Pe insulă am intrat cam cu 2 3 ani înainte de a fi preluate imobilele de Apele Teleorman. Nu am văzut sa fie construcții pe insulă. Placi de beton erau multe pentru că acolo au fost școală, grădiniță...parcare de mașini”, a povestit martorul

Întrebat punctual de procurorul DNA dacă a văzut montate bariere după preluare acesta a explicat: „Nu am văzut după preluarea imobilelor să fie montate bariere”.

Cât pe ce să nu-și amintească

Procurorul DNA nu a fost lămurit de declarația actuală a bărbatului privind barierele care era în contradicție cu declarația dată în timpul anchetei la DNA.

”Procuror DNA: la DNA ați spus că după încheiere ați văzut că au fost montate bariere pe digul de pe Brațul Pavel. De beton

Martor: la TCH era ceva și cu schimbi. Era barieră.

Judecător: Nu la TCH.

Martor: Sunt patru puncte de acces pe insulă. Nu sunt bariere sau puncte de pază.

Când am fost prima oară pe insulă pentru a verifica nu am văzut să fie montate bariere dar erau țevi, tubulatură mare rămasă din urmă.

Ulterior pe digul vechi am văzut bariere. Nu știu cine le-a montat. Am auzit ca nu s-a mai permis accesul pescarilor pe balta din insulă și nici în celelalte bălți de la Brațul Pavel.

Am auzit că totuși contra unei sume se putea pescui. Se pescuiește cu taxa de un an doi trei încoace.

Eu nu am auzit sa se dea voie. Știu că veneau pescarii și mergeau la Dunăre”, a rememorat martorul.

Audierile vor continua cu martori esențiali în 25 februarie.