Cel mai batran animal terestru a murit. Avea 344 de ani

Presa din Nigeria spune ca testoasa Alagba s-ar fi nascut in 1675, deci a murit la 344 de ani. Ea a trait in palatul unui conducator local, a avut doi oameni care se ocupau special de ea, insa un diagnostic sever a rapus-o. Alagba a murit intr-un oras de 350.000 de locuitori, Ogbomoso si era una dintre vedetele locale. Pe langa regimul special de care beneficia, avand doi „servitori", animalul era vizitat de oameni din toate colturile lumii. Secretul barbatului care ar fi trait 256 de ani! Mesajul lasat omenirii Corpul testoasei nu va fi ingropat, ci va fi conservat, in scop stiintific. In timp ce nigerienii insista ca testoasa are peste 3 secole de existenta, topurile mondiale spun ca Jo ...