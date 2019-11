Cel mai bogat sector nu are apa calda si caldura. Oamenii anunta ca ies in strada

Aproape 15.000 de bucureşteni nu au apă caldă şi căldură de mai bine de două luni. Este vorba de unul dintre cele mai scumpe cartiere din Capitală, cartierul Aviaţiei. Pentru că situaţia a devenit de nesuportat, oamenii au anunţat chiar şi un protest pentru duminică, 3 noiembrie. Lucrările RADET vizează o conductă veche de 50 The post Cel mai bogat sector nu are apă caldă şi căldură. Oamenii anunţă că ies în stradă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.