Cel mai eficient nutrient esențial in prevenirea COVID, introdus masiv in alimentație, in Marea Britanie

Specialiştii din Marea Britanie cer autorităților suplimentarea alimentelor de bază cu un complex de vitamina D, pentru a preveni infectarea cu virusul SARS-CoV-2. Metoda este utilizată în numeroase țări deoarece în lipsa vitaminei D, organismul este mult mai predispus la infecţii, anunță MEDIAFAX. Marea Britanie se confruntă cu o creştere accelerată a cazurilor de COVID-19.