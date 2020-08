Cel mai eficient tratament pentru COVID-19: "Romanii trebuie sa inteleaga ca este un produs salvator"

In timp ce oamenii de stiinta cauta neincetat tratamentul eficient impotriva COVID-19, cea mai la indemana solutie in prezent, care si-a dovedit eficienta, este recoltarea de plasma din sangele pacientilor care s-au vindecat de coronavirus si care au dezvoltat anticorpi pentru a combate aceasta boala. In Romania, interesul tuturor pentru aceasta metoda este descurajant de scazut.