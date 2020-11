Cel mai greu puzzle literar din lume a fost rezolvat pentru a treia oara in aproximativ 100 de ani: Are 32 de milioane de combinații posibile

Scenaristul şi actorul britanic John Finnemore a rezolvat „Cain’s Jawbone”, puzzle literar care are 32 de milioane de combinaţii posibile, aceasta fiind doar a treia soluţie oferită problemei formulate de Edward Powys Mathers sub pseudonimul Torquemada în 1934, relatează The Guardian.

Paginile volumului „Cain’s Jawbone - A Novel Problem”, unul dintre cele mai complicate puzzle-uri literare, nu sunt publicate în ordine, scrie news.ro.

Citește și: S-a găsit soluția! Cum ar putea dispărea virusul în doar trei minute

El a fost realizat de inventatorul rebusului misterios de la The Observer, Edward Powys Mathers, cunoscut drept Torquemada. Cartea invită cititorul să reorganizeze cele 100 de pagini şi să rezolve crima din poveste. Există peste 32 de milioane de combinaţii posibile.

„Paginile au fost imprimate complet aleatoriu, fapt care dă oricui puţină încredere”, a scris Powys Mathers la acel moment. „Autorul îi asigură pe cititori că, deşi acum este prea târziu pentru el să remedieze ordinea paginilor, este posibil ca ei, în cazul în care se obosesc, să le reorganizeze în ordinea corectă pentru ei”.

Citește și: Gabriela Firea: Un Grup de Comunicare Strategică ce nu a făcut altceva decât să dezinformeze populaţia

Doar doi cititori au reuşit să rezolve misterul în anii 1930, S Sydney-Turner şi W S Kennedy, fiecare câştigând 25 de lire sterline.

Apoi s-a crezut că soluţia a fost pierdută, însă în urmă cu trei ani Laurence Sterne Trust a primit o copie a „The Torquemada Puzzle Book”, iar curatorul Patrick Wildgust de la muzeul Shandy Hall a început să lucreze pentru a o descoperi. Odată ce a reuşit, provocarea a fost relansată toamna trecută de Unbound, iar editura a oferit un premiu de 1.000 de lire sterline oricui o va putea găsi în decurs de un an.

Citește și: Mare atenție! Declarația pe propria răspundere este valabilă numai în format fizic

Editura a avertizat că această competiţie nu este pentru cei „slabi de înger” şi că puzzle-ul este „fenomenal de dificil”.

John Finnemore, creator al programului „Cabin Pressure” de la Radio 4, a fost între cei 12 participanţi şi singurul care a dat răspunsul corect. El a spus că acesta a fost, de departe, „cel mai dificil puzzle pe care l-am încercat”.

Citește și: Supermarketurile profită! Prețurile au explodat după închiderea piețelor

„Prima dată când am deschis cutia, am concluzionat rapid că mă depăşeşte şi singurul mod în care aş fi avut o şansă ar fi fost să fiu, dintr-un motiv ciudat, prins în propria casă luni în şir, fără să am unde să mă duc şi pe cine să văd. Din păcate, universul m-a auzit”, a spus Finnemore. El a adăugat că a rezolvat misterul în patru luni. „Cum l-a rezolvat cineva înainte de internet nu îmi pot imagina”.

Patrick Wildgust a confirmat că soluţia lui Finnemore este corectă.

Citește și: Mare atenție! De ce reguli trebuie să țineți cont atunci când folosiți gelul dezinfectant

El însuşi a început să rezolve misterul rescriind întreaga carte, făcând notiţe pentru fiecare referinţă literară găsită, însă asta nu a funcţionat. Apoi a căutat exemplare ale cărţii în biblioteci pentru a verifica dacă vreuna conţine marcaje care să îl ajute. Nu a fost cazul, însă, în final, a reuşit să găsească răspunsul.

„Urmărirea soluţiei corecte pentru «Cain’s Jawbone» a fost o acţiune riscantă, presărată cu posibile capcane. Nu pot spune mai multe, dar, în final, am fost mulţumit că avem soluţia corectă. Speranţa mea este că oamenii cărora le-a plăcut Tristam Shandy ar putea să se bucure de un joc cu o dilemă glorioasă, calambururi şi inversiuni”.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! I s-a retras titlul de ‘Ambasador al turismului maramureşean’

Finnemore şi Wildgust au căzut de acord să păstreze soluţia ca „un secret bine păzit, pentru ca generaţiile viitoare să se poată bucura de puzzle”. The Laurence Sterne Trust va confirma alte soluţionări corecte, dacă acestea vor fi trimise.