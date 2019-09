Cel mai in varsta donator din zona Moldovei a salvat viata a doua persoane. Barbatul de 76 de ani era in moarte cerebrala

Operatie de prelevare a rinichilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicii ieseni au prelevat ambii rinichi ai unui barbat de 76 de ani, aflat in moarte cerebrala, care a devenit astfel cel mai in varsta donator din zona Modovei. Cei doi rinichi au fost transplantati la Spitalul Clinic C. I. Parhon unei femei de 62 de ani si unui barbat de 54. Operatia de prelevare a rinichilor a avut loc in cursul noptii de sambata spre duminica la Spitalul Sfantul Spridon din Iasi. Donatorul, un barbat de 76 de ani, era in moarte cerebrala dupa ce a suferit arsuri si intoxicatii cu monoxid de carbon in urma unui incendiu. Nu e de glumit! Pentru acesti ieseni, toamna este un adevarat chin! Aceste fructe si legume ii pot baga in spital „Este cel mai batran d ...