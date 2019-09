Cel mai longeviv dictator din lume a decedat - FOTO

doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Robert Mugabe, fostul presedinte al statului Zimbabwe si primul ales in urma proclamarii independentei, in 1980, a murit vineri la varsta de 95 de ani, relateaza site-ul postului BBC. Familia lui Robert Mugabee a confirmat pentru reporteri ca acesta avea probleme de sanatate. Robert Mugabe, care a condus statul Zimbabwe de la proclamarea independentei, in anul 1980, a demisionat in 2017, in contextul in care armata preluase puterea iar propriul partid ii retrasese increderea. Robert Mugabe este un fost politician zimbabwean, care a fost presedintele Republicii Zimbabwe din 1987 pana in anul 2017. Intre anii 1980 si 1987, Mugabe a fost prim-ministrul tarii. Incetul cu incetul, Mugabe a instituit o dictatura brut ...