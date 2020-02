Cel mai mare contract de infrastructura din ultimii 30 de ani. Cum vor arata bulevardele 1 Decembrie 1918 si Alexandru Lapusneanu peste 18 luni (galerie foto + document)

Proiectul nu prevede şi locuri de parcare

Primarul municipiului Constanţa,, şi directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională SUD-EST,, au semnat ieri contractul de finanţare „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între Gara CFR şi staţiunea Mamaia“. Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa, a declarat: „Astăzi (n.r. - ieri) am semnat un contract de aproape 20 de milioane de euro, fonduri europene, cel mai mare contract pentru lucrări de infrastructură din ultimii 30 de ani din viaţa oraşului nostru. Da, la Constanţa vin fonduri europene. Cu aceşti bani vom schimba radical transportul în municipiul Constanţa pe bd. 1 Decembrie şi bd. Alexandru Lăpuşneanu”, a precizat, Decebal Făgădău.Practic, de la intersecţia de la Gară şi până la intrarea în staţiunea Mamaia se va schimba tot ceea ce înseamnă infrastructură: 143.000 mp de asfalt, peste 44.000 mp de trotuare, aproape 8 km de piste de biciclete, dar, poate mai important decât orice, vorbim de peste 11 km de benzi de circulaţie dedicate transportului public.În plus, cele două mari bulevarde vor beneficia de staţii de autobuz, mobilier urban inteligent, panouri de informare, o reţea nouă de iluminat public pentru carosabil, trotuare şi piste de biciclete, iluminat smart la trecerile pentru pietoni, senzori pentru măsurarea calităţii aerului, spaţii verzi mediane şi sistem de irigaţii, toate adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi.„Odată cu acest proiect, sper să generăm şi o schimbare de mentalitate şi de atitudine. Vor urma multe alte proiecte, atât pentru infrastructură, cât şi pentru eficienţă energetică sau creşterea calităţii vieţii tuturor constănţenilor. Vă asigur, nu va rămâne niciun cartier în urmă”, a mai afirmat primarul Constanţei.Mulţi constănţeni care locuiesc pe aceste bulevarde se întreabă dacă proiectul prevede şi păstrarea locurilor de parcare. Răspunsul este: NU.De altfel, chiar în timpul conferinţei de presă, şi primarul Decebal Făgădău a spus că nu este adeptul parcărilor pe bulevard, însă, până se vor găsi alte soluţii, locurile de parcare vor fi asigurate in situ sau într-o zonă imediat limitrofă.„Mi-aş dori să nu mai avem niciun loc de parcare pe bulevard, dar nu renunţăm la ele până nu găsim o altă soluţie”, a afirmat Făgădău. Facem menţiunea că municipalitatea caută oportunităţi pentru a amenaja o parcare generoasă în zona Casei de Cultură.La rândul său, directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminiţa Mihailov, a explicat că reprezentanţii Comisiei Europene nu finanţează proiecte care încurajează utilizarea autoturismelor personale, iar scopul acestui proiect este de diminuare a emisiilor de CO2. În plus, primarul a anunţat că odată cu implementarea acestui proiect municipalitatea vrea să acceseze fonduri pentru creşterea eficienţei energetice, dat fiind că această zonă este una cu locuire urbană densă.Nu în ultimul rând, toate societăţile care se ocupă de asigurarea utilităţilor se vor asigura că au efectuat reparaţiile necesare înainte de amenajarea trotuarelor de pe cele două bulevarde. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea mobilităţii urbane în Municipiul Constanţa, prin resistematizarea infrastructurii de transport corespunzătoare arterelor rutiere bd. 1 Decembrie 1918 şi bd. Alexandru Lăpuşneanu, în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul, prin creşterea atractivităţii şi accesibilităţii deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta şi pietonale, precum şi adaptarea la nevoile persoanelor cu dizabilităţi şi mobilitate redusă.Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Valoarea totală a proiectului: 91.361.614, 40 lei (eligibil 100%); valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 77.657.395,19 lei (85%); valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 11.877.013,37 lei (13%); Valoare cofinanţare Primăria Constanţa: 1.827.232,84 lei (2 %). Pe data de 23 martie 2020 se vor deschide în SICAP ofertele pentru acest proiect şi va începe evaluarea acestora. De la momentul semnării contractului, lucrările au termen de execuţie 18 luni.