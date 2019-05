Cel mai mare regret al lui Catalin Morosanu, la 34 de ani: "Nu m-am implicat mai mult"

Ajuns la varsta de 34 de ani, Catalin Morosanu vorbeste despre regrete. Cel mai mare regret al sau este cu privire la fiica lui, caci a muncit atat de mult incat nu a avut foarte mult timp liber pentru a petrece cu ea.

Catalin Morosanu si sotia lui, Georgiana, au o casnicie asa cum multi doar viseaza, iar de opt ani sunt si mai fericiti, de cand fiica lor a venit pe lume. Recent, cunoscutul pugilist a vorbit despre cel mai mare regret al sau de pana acum.

"Regretul meu cel mai mare este ca nu am stat mai mult alaturi de fetita mea, nu m-am implicat mai mult in educatia ei si faptul ca tot timpul am fost plecat pe drumuri, ba la Iasi, ba la Bucuresti, ba la gale, ba la tot felul de emisiuni, nu am avut timp. Cred ca pentru copiii nostri ar trebui sa ne facem mai mult timp liber sa putem sa ii crestem si sa fim alaturi de ei. Fetita mea are opt anisori", a spus Catalin Morosanu.

