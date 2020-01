Cel mai mare salon de electronice isi deschide portile in SUA: Ecrane inteligente si roboti de ultima generatie

Cel mai mare salon anual din sectorul electronicii, Consumer Electronics Show (CES), se va desfasura in perioada 7-10 ianuarie la Las Vegas, unde aproximativ 4.500 de expozanti si 175.000 de vizitatori vor putea descoperi ultimele noutati in materie de ecrane inteligente, roboti inventivi si obiecte din ce in ce mai conectate cu corpul uman, transmite AFP.