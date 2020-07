Cel mai mare sindicat din Sanatate cere Senatului sa indrepte anomaliile din legea carantinei

Federaţia Sanitas cere Senatului României să analizeze cu atenţie proiectul de act normativ şi să corecteze toate anomaliile pe care este pe cale să le legifereze, înainte ca personalul din spitalele publice de stat, contaminat în număr nepermis de mare cu noul virus, epuizat şi supraîncărcat de responsabilităţi să capituleze, se arată într-o postare pe […] The post Cel mai mare sindicat din Sănătate cere Senatului să îndrepte anomaliile din legea carantinei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.