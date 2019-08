Cel mai mare studiu despre ''gena gay'': Rezultatul este uimitor

parada gay google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atractia unei persoane fata de femei sau fata de barbati nu este o chestiune ce poate fi definita de o singura gena, ci de multiple regiuni ale genomului si de numerosi factori non-genetici. Aceasta este concluzia unei analize realizate pe 500.000 de profiluri ADN de un grup de cercetatori din Europa si Statele Unite. Orientarea sexuala are intr-adevar o componenta genetica, spun cercetatorii, confirmand studii precedente de mai mica amploare, realizate in special pe gemeni. Insa aceasta componenta depinde de o multime de gene. Doi senatori americani, ingrijorati de protectia copiilor care folosesc aplicatia Messenger Kids „Nu exista o gena gay unica, ci numeroase mici efecte genetice repartizate in ...