Cel mai mare teledon din Romania – duminica, pe toate canalele Antena Group

Antena Group organizează cel mai mare teledon din România, pe cinci posturi de televiziune simultan. Mihai Gădea, Sandra Stoicescu, Mihai Morar și Dan Negru vor strânge bani pentru cei afectați de coronavirus. Teledonul începe duminică, la ora 13. Inițiativa își propune să strângă bani și să ajute „oamenii din linia întâi", medici și asistenții care