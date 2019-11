Cel mai nesanatos tip de peste. E plin de toxine si traieste in cele mai poluate ape, insa multi romani il prefera pentru ca e ieftin

E ieftin, nu are oase mici si nici miros puternic de peste. Nu e de mirare ca multi romani prefera sa cumpere pangasius.

Si, totusi, daca ai sti de unde provine acest peste, te-ai mai incumeta sa il consumi, chiar daca e asa de ieftin?

O scurta documentare privind aceasta specie hibrid de peste ne arata ca provine din apele Vietnamului, mai exact din raul Mekong, pare-se cel mai poluat din cauza numeroaselor fabrici din apropierea acestuia, ale caror deseuri ajung frecvent in apa.

De fapt, Pangasiusul nu a fost lasat de mama-natura in aceste ape, ci a fost creat special pentru a supravietui si a face treburi „murdare”. Mai precis, Pangasiusul este o gaselnita a cercetatorilor chinezi, o incrucisare intre mai multe specii de peste, care are o toleranta extrem de crescuta la toxinele prezente in apa cu pricina si, mai mult, se hraneste cu acestea, in asa fel incat curata apa de toate relele.

Astfel, pestele nu face altceva decat sa se hraneasca toata viata cu toxine, bacterii si microorganisme, dar si resturi de pesti morti, uscati si macinati sub forma unei pudre. Nu degeaba i se mai spune si pestele sanitar…

Consecinta? Veti pune pe masa un produs ce nu merita nici pe departe titulatura de peste sanatos.

Cu toate acestea, autoritatile nici nu infirma, nici nu confirma aceste acuzatii la adresa pestelui insalubru. Ramane la latitudinea noastra, a consumatorilor, sa decidem ce e sau nu adevarat si ce punem in cosul de cumparaturi data viitoare cand mergem la supermarket.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.