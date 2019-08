Cel mai nou film al lui Tarantino a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend

A fost odata la Hollywood google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „A fost odata la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood”, cel de-al noualea lungmetraj regizat de Quentin Tarantino, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de putin peste 900.000 de lei. Filmul, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Al Pacino, Dakota Fanning si Kurt Russell in distributie, a generat incasari de 905.709 lei si a fost vizionat de 41.564 de spectatori, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia. La nivel global, de la debutul din 26 iulie, productia Sony a generat incasari de 180,5 milioane de dolari. Disney a prezentat prima imagine a filmului live action "Doamna si vagabondul" ...