Cel mai nou videoclip al lui Stormzy, omagiu adus actorului Chadwick Boseman

Cel mai nou videoclip al cântăreţului grime Stormzy, realizat pentru piesa „Superheroes”, este un omagiu adus actorului Chadwick Boseman, care a murit din cauza unui cancer la vârsta de 43 de ani potrivit news.ro.

„RIP Chadwick Boseman 1976 - 2020: Întotdeauna un supererou în inimile noastre”, scrie la finalul videoclipului animat lansat miercuri.

Videoclipul face trimitere la mişcarea „Black Lives Matter” şi la rapperii Little Simz şi Dave. În versurile piesei incluse pe albumul „Heavy Is the Head”, lansat în 2019, sunt menţionate şi cântăreaţa Nina Simone şi scriitoarea Malorie Blackman.

Regizat de Taz Tron Delix, videoclipul a fost prezentat miercuri în şcoli din Londra, Glasgow, Manchester şi Dublin.

Chadwick Boseman a interpretat rolul primului supererou de culoare Marvel, în „Black Panther”, iar decesul lui, care a suprins Hollywoodul, a fost urmat de o mulţime de mesaje omagiale din partea cineaştilor, dar şi politicienilor din lume.