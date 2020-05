Cel mai prost scenariu

Romania s-a descurcat in aceste doua luni de pandemie, in ceea ce priveste limitarea contaminarilor si prevenirea unei drame umanitare, cum s-a intamplat in Italia si Spania si se intampla in statul New York si in Marea Britanie, desi inca nu stim daca s-a descurcat din prudenta si intelepciunea autoritatilor, responsabilitatea cetatenilor sau din motive care tin de specificul virusului in regiunea central-rasariteana ori chiar de vestitul nostru dram de noroc, acela despre care P.P. Carp spunea ...